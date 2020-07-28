«Жить красиво и здорово»: ветераны Уфы рассказали о секретах активного долголетия

Фото: Валерий Шахов













Фото: Валерий Шахов

На пресс-конференции в агентстве «Башинформ» ветеранский актив Уфы рассказал о своей деятельности в рамках многолетней программы «Уфимское активное долголетие». Цель всех мероприятий программы — активная поддержка людей пенсионного возраста, расширение видов их досуга, укрепление связей друг с другом, культивирование положительного психологического настроя, формирование позитивного отношения к жизни.

Как рассказал председатель Уфимского городского Совета ветеранов (УГСВ) Ришат Файзрахманов, на сегодняшний день в Уфе насчитывается 306 тысяч ветеранов. Одним из важнейших направлений ветеранского движения является пропаганда идеи активного долголетия. Начиная с 2013 года в столице организуются самые различные мероприятия в этом направлении. Это форумы «Уфимское активное долголетие», показ моделей старше 50 лет «Подиум зрелого возраста», конкурсы красоты «Серебряная Уфа». Городской Совет ветеранов был одним из организаторов открытого Кубка Уфы по горным лыжам и сноуборду, туристического фестиваля, турниров по стрельбе, лыжной гонке. Ветераны стараются заботиться о своем здоровье, ходят в походы, участвуют в сплавах, занимаются гимнастикой, скандинавской ходьбой, танцами, рукоделием.

В этом году из-за пандемии по коронавирусу планы первичных организаций Совета ветеранов изменились. На 30 июля в ресторане «Лидо» в Олимпик парке было запланировано мероприятие «Красота и обаяние зрелого возраста», включающее в себя конференцию председателей районных организаций совета ветеранов Уфы «Ветераны сошлись» и очередной показ моделей 50+ «Подиум зрелой красоты» с выставкой фотопортретов участников. В настоящее время из-за эпидемиологической ситуации по COVID-19 все они перенесены на неопределенное время.

﻿«Как только нам разрешат, мы сразу проведем эти мероприятия, – сказал Ришат Файзрахманов. – Весь ветеранский актив находится в ожидании этих встреч».

﻿«Мы стремимся к тому, чтобы взрослые люди для своих семей становились примером для подражания детям и внукам. Чтобы они понимали, что взрослеть — это не страшно, и что в пожилом возрасте можно выглядеть стильно, современно. Мы проводим для них светские мероприятия, чтобы они не чувствовали себя оторванными от общества, были в тренде, в контексте всего», — отметила директор Академии модельного бизнеса Елена Лукманова.

﻿«Мне 61 год. В 57 лет с нуля я научилась танцевать, получила диплом хореографа и организовала собственные танцевальные группы «Вторая молодость», «На волне счастья», с которыми участвуем в концертах, — рассказала член комиссии по культуре, спорту и туризму УГСВ Светлана Бикбулатова. – В прошлом году в 6-й Спартакиаде пенсионеров мы заняли первое место. На самом деле, жизнь после 50 она есть, и она может быть физически активной, эмоционально красивой, элегантной, разносторонней».

Своими впечатлениями поделилась еще одна активистка уфимского Совета ветеранов Зульфия Шакирова, открывшая для себя на пенсии интерес к туризму:

﻿«В 56 лет я в первый раз пошла в поход. В нашем совете ветеранов ООО «Башгипронефтехим» Орджоникидзевского района собралась команда. Вместе с молодыми коллегами мы ходим на сплавы. В прошлом году прошли первый этап проекта Башкирского отделения РГО «Уральский барс», где нужно было подняться на семь вершин-тысячников Урала. Прошли «Башкирскую кругосветку» с посещением четырех крайних географических точек республики. В этом году продолжаем ходить в горы. Уже были на хребте Бакты, привлекает Белорецкий район. Жизнь не то что начинается, она продолжается, и очень активно».