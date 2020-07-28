Фото: facebook.com В Башкирии создадут автогородки для обучения детей ПДД Фото: facebook.com

В каждом районе и городе республики появятся детские автогородки. В рамках федерального проекта «Городская среда» при благоустройстве парков и скверов ﻿будут оборудованы автогородки со всеми знаками дорожного движения и светофорами, а в школах разместят интерактивные доски для изучения ПДД в кабинетах.

Как рассказал депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров, ежегодно регион получает свыше миллиарда рублей из федерального бюджета на благоустройство парков и скверов. Теперь в проектах будут предусмотрены и детские автогородки в целях обучения правилам дорожного движения маленьких жителей республики.

«Предложение было поддержано Радием Хабировым. Часть автогородков будет построена в этом году, остальные запланированы на 2021 год», – сообщил Байгускаров.

По словам депутата, ﻿в этом году оборудование получат школы Салавата, Зианчуринского, Зилаирского и Федоровского районов.

«﻿Проведенный нами анализ показал, что дети и взрослые плохо знают ПДД. Их не обучают в детском саду, в школе, дома и, к сожалению, иногда сами родители подают плохой пример, перебегая дорогу с ребенком на красный цвет или в неположенном месте. Это одна из причин ДТП с травмами и смертельными исходами», — отметил Зариф Байгускаров.