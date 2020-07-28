Жители Сибая сами написали его историю и издали книгу к 65-летию города











В эти дни увидела свет книга «Летопись Сибая», она издана по инициативе депутата Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Дениса Назарова при содействии Союза журналистов республики.

Книга имеет подзаголовок «История города, написанная его жителями»: сюда включены статьи краеведа Рамазана Утягулова, строителя-ветерана Фандаса Мухаметзянова, журналиста Мавлиды Якуповой, отличника военного строительства «Росатома» Закира Сулейманова, секретаря Совета городского округа город Сибай Эльзы Мансуровой, педагога Фариды Биктимеровой, студента Сибайского института БашГУ Динислама Ишмухаметова и многих других. Участников патриотического проекта «Летопись Сибая» оказалось десятки и десятки. В этом и состоит основная привлекательность книги – она написана не с одного субъективного взгляда, пусть даже мастера пера, а на основе размышлений и оценок коллектива авторов, многие из которых – люди производства. Их воспоминания – это память города, который обязан своим рождением и быстрым развитием этим авторам и их товарищам, людям труда.

«Если с высоты птичьего полета окинуть взглядом окрестности Сибая, то взору откроется очаровательная картина: Ирендык, у подножия которого раскинулись городские постройки, – один из красивейших хребтов Южного Урала. Местами в округе, будто оброненные жемчужины, поблескивают голубые пятна водоемов, образовавшиеся на месте бывших выработок по добыче золота...». Это строки из записей журналиста Виталия Леконцева. Он смог уделить внимание в своей статье не только заводам, жилым кварталам и шумным улицам, но и красивому пейзажу за чертой города. «Строили город люди, приехавшие отовсюду, со всех концов огромной страны», — пишет он. Чем мог влюбить в себя Сибай людей, которые, в общем-то, родились и выросли не здесь? Об этом и повествует книга. В ней очень много сведений об основании города, особенностях становления предприятий горной промышленности, цветной металлургии и всего хозяйства, о трудовых свершениях сибайцев. Они, несомненно, будут полезны и интересны не только краеведам, но и всем тем, кто интересуется историей города, республики и страны. Здесь многие встретят имена своих близких.

«Два года назад на встрече с волонтерскими организациями Денис Назаров призвал всех горожан принять участие в проекте. Поступившие материалы были опубликованы на сайте общественной организации, и вот было решено сделать завершающий аккорд в данном проекте. Идею депутата об издании книги поддержал председатель Союза журналистов РБ Артур Давлетбаков, откликнулись наши давние партнеры из издательства «Информреклама». У нас это получилось», — говорит ответственный секретарь республиканского Союза журналистов Мавлида Якупова.

Во вступительном слове к книге Денис Назаров пишет: «Как известно, счастье человека многогранно. Но важную часть этого общего счастья обязательно занимает любовь к Родине — большой и великой нашей стране — и к малой родине. Мы просто привыкли и не обращаем внимание, но давайте обернемся — вокруг столько всего, что вызывает нежные чувства — любовь к родной природе, гордость за великих земляков, приятные воспоминания из детства.

Сегодня об истории нашего города рассказывают сухие строчки статистики: в таком-то году проживало столько-то человек, тогда-то было принято такое-то решение. При этом живая история — воспоминания участников и очевидцев далеких исторических событий — ускользает, уходит вместе с живыми свидетелями. А ведь большая история города складывается из множества историй простых людей, которые мы собрали и зафиксировали, чтобы наши потомки смогли узнать о том, как жили сибайцы, о чем думали и чем гордились.

Эта работа по изучению и систематизации истории края, поиску новых данных о настоящих героях, заслуженных людях города, исторических местах, любимых дворах и милых сердцу уголках Сибая очень важна, потому что это – живая связь поколений. Надеюсь, молодые люди, изучая историю, будут учиться, лучше понимать своих родителей, дедов и прадедов. А в конечном итоге — любить нашу великую Родину!».