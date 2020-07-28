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В Башкирии прибывающих с курортов Краснодарского края будут проверять на коронавирус

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии прибывающих с курортов Краснодарского края будут проверять на коронавирус Фото: Олег Яровиков

В Башкирии всех прибывающих с южных курортов России будут тестировать на коронавирус по прибытии в аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, а также на дому для тех, кто путешествовал на автомобиле. Такое решение 28 июля принято на заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РБ, которое провёл Глава республики Радий Хабиров.

На всех курортах сейчас большое скопление отдыхающих, не соблюдается социальная дистанция, люди не носят маски – это способствует распространению инфекции, отмечено на заседании Штаба. Также в ряде городов и районов Юга России есть очаги коронавирусной инфекции. В особенности будут проверять тех, кто отдыхал на курортах Краснодарского края (Сочи, Адлер, Анапа и др.), Крыма (Ялта, Алушта, Евпатория и др.).

Оперативный Штаб рекомендует в этом году всем жителям Башкирии воздержаться от поездок на курорты, потому что опасность распространения коронавирусной инфекции сохраняется, а на курортах она повышена.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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