Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.58 ↓

EUR 83.77 ↓

28 июля Вторник

Уфа   °

Молния
27.07.20: всего с COVID-19 - 6607, за сутки - 36 новых заражений, выздоровело 4845, количество умерших - 22
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Принято в первом чтении: в Башкирии парковка на госземле будет бесплатной 20 минут

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Принято в первом чтении: в Башкирии парковка на госземле будет бесплатной 20 минут Фото: ИА «Башинформ»

Законопроект о платных парковках приняли депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии в первом чтении. Таким образом народные избранники планируют освободить центральные улицы столицы республики и взимать плату за парковку на государственных и муниципальных землях.

«Уфимским автомобилистам хорошо известны такие участки улиц, где днем невозможно найти место. Некоторые автовладельцы ставят машину на краю проезжей части на весь рабочий день, фактически используя участок автодороги как персональную стоянку. Это создает неудобство для остальных участников движения – другие водители не могут найти место, чтобы быстро решить свои текущие вопросы. Если за длительную стоянку на таких участках будет взиматься плата, то улицы станут удобнее для всех», — считает спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Председатель регионального Госсобрания объяснил, что расширение улиц и введение одностороннего движения в Уфе не решило проблему загруженности дорог. А платная парковка – это общемировая эффективная практика.

В документе, принятом в первом чтении, говорится о том, что в рабочее время парковка автомобилей будет бесплатной лишь 20 минут. Для парковок, прилегающих к объектам спорта, образования, здравоохранения, к организациям культуры, к зданиям органов государственной власти или местного самоуправления, к учреждениям, оказывающим госуслуги, время бесплатной парковки составит не менее часа.

После 21 часа, в выходные и нерабочие дни парковка также будет бесплатной.

«Право бесплатного пользования платными стоянками в любое время будет предоставлено участникам Великой Отечественной войны и инвалидам. Это минимальное требование. Владелец платной парковки по своему усмотрению сможет предоставить право бесплатного пользования и другим категориям граждан», — уточнил Константин Толкачев.

В ближайшем будущем местные власти должны будут оповестить автолюбителей о нововведении за месяц до вступления в силу. Также в сообщении должны быть прописаны причины введения платной парковки, сумма и порядок оплаты.

ИА «Башинформ»
Теги: платные парковки, Госсобрание РБ, законопроект
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе скончалась врач-неонатолог РКБ имени Г.Г. Куватова
25 июля безвременно ушла из жизни опытный неонатолог родильного дома РКБ имени Г.Г. Куватова Елена Смирнова. Об этом сообщают близкие врача. «COVID-19.
В Уфе ушел из жизни ветеран комсомола и МВД Анатолий Авдеев
В Уфе на 73 году ушел из жизни ветеран комсомола и МВД Анатолий Авдеев. Об этом сообщил коллега Авдеева по работе в комсомоле Наиль Бахтизин, возглавлявш
Житель Башкирии подозревается в изнасиловании трех маленьких девочек
В одном из районов Башкортостана произошло несколько преступлений против половой неприкосновенности детей. Пожилой мужчина подозревается в растлении трех
В Башкирии выпал крупный град, местами погиб урожай
В Башкирии пользователи соцсетей сообщают о крупном граде, выпавшем накануне. В частности, в Кармаскалинском районе ледяные осадки покрыли землю плотны
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть