Фото: ИА «Башинформ» Принято в первом чтении: в Башкирии парковка на госземле будет бесплатной 20 минут Фото: ИА «Башинформ»

Законопроект о платных парковках приняли депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии в первом чтении. Таким образом народные избранники планируют освободить центральные улицы столицы республики и взимать плату за парковку на государственных и муниципальных землях.

«Уфимским автомобилистам хорошо известны такие участки улиц, где днем невозможно найти место. Некоторые автовладельцы ставят машину на краю проезжей части на весь рабочий день, фактически используя участок автодороги как персональную стоянку. Это создает неудобство для остальных участников движения – другие водители не могут найти место, чтобы быстро решить свои текущие вопросы. Если за длительную стоянку на таких участках будет взиматься плата, то улицы станут удобнее для всех», — считает спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Председатель регионального Госсобрания объяснил, что расширение улиц и введение одностороннего движения в Уфе не решило проблему загруженности дорог. А платная парковка – это общемировая эффективная практика.

В документе, принятом в первом чтении, говорится о том, что в рабочее время парковка автомобилей будет бесплатной лишь 20 минут. Для парковок, прилегающих к объектам спорта, образования, здравоохранения, к организациям культуры, к зданиям органов государственной власти или местного самоуправления, к учреждениям, оказывающим госуслуги, время бесплатной парковки составит не менее часа.

После 21 часа, в выходные и нерабочие дни парковка также будет бесплатной.

«Право бесплатного пользования платными стоянками в любое время будет предоставлено участникам Великой Отечественной войны и инвалидам. Это минимальное требование. Владелец платной парковки по своему усмотрению сможет предоставить право бесплатного пользования и другим категориям граждан», — уточнил Константин Толкачев.

В ближайшем будущем местные власти должны будут оповестить автолюбителей о нововведении за месяц до вступления в силу. Также в сообщении должны быть прописаны причины введения платной парковки, сумма и порядок оплаты.