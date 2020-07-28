Фото: из личного архива А.Хайтиной На все 200! Школьница из Башкирии стала дважды стобальницей Фото: из личного архива А.Хайтиной

Выпускница уфимского лицея №153 Анна Хайтина написала ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум дисциплинам – математике и информатике. В Башкирии из 19 тысяч выпускников этого года она стала единственной, кто продемонстрировал столь хороший результат по этим предметам. Причём, девушка могла и не стараться, ведь по результатам олимпиад она уже поступила в Московский физико-технический институт (МФТИ). «Башинформ» пообщался с отличницей.

Точными науками Аня начала интересоваться с 5-го класса. Участвовала в олимпиадах, занимала призовые места. После 8 класса из 42-го лицея целенаправленно ушла в лицей №153 при УГАТУ. В этом году девушка стала победительницей сразу трех олимпиад: «Ломоносов», Всесибирской олимпиады и «Курчатов», по результатам которых она уже имеет право на зачисление без вступительных экзаменов в МФТИ на направление «компьютерные технологии» по специальности «Прикладные математика и физика». Но цель у Анны другая — по результатам ЕГЭ она планирует поступить на специальность «Прикладные математика и информатика» этого же вуза.

- Как ты готовилась к ЕГЭ? Сама занималась или с репетиторами?

— Участие в многочисленных олимпиадах по математике и было моей подготовкой к экзамену по этому предмету. По информатике буквально за несколько недель до ЕГЭ я прорешала все варианты заданий, мне легко дался этот экзамен. К помощи репетиторов я прибегать не стала, готовилась только сама.

- Сама-то от себя ожидала таких результатов экзаменов?

- Честно? Ожидала. Даже была уверена в хороших результатах.

- Как отнеслись к твоей победе родные, одноклассники и учителя?

- Родители во время ЕГЭ больше меня волновались. Они, конечно же, очень обрадовались за меня. Все были рады — учителя, одноклассники поздравляют.

- Ты какие предметы еще сдавала? Какие по ним результаты?

- Физику и русский язык. По физике я набрала 97 баллов, по русскому — 89. Эти предметы как раз нужны для поступления на выбранное мной направление в МФТИ.

- С такими результатами ты вполне можешь рассчитывать на зачисление?

— Да, я сейчас отслеживаю списки.

— В итоге в какой профессии себя видишь?

— Что-то на стыке математики и информатики. IT-технологии, возможно.

- В другие вузы ты и не планируешь подавать документы?

— Нет, я сразу выбрала МФТИ, поступление сюда — моя давняя цель.

- Чем еще увлекаешься?

— Закончила музыкальную школу по классу «фортепиано», художественную школу, сама научилась играть на гитаре. Катаюсь на горных лыжах, учусь кататься на сноуборде.

- Что бы ты посоветовала другим, кому еще предстоит сдавать ЕГЭ?

— Очень рекомендую 11-классникам участвовать в олимпиадах, они многое дают. Перед самими ЕГЭ полезно решать по одному варианту заданий в день. Особенно хорошо, если досрочный вариант, задания в нем похожие. Насчет помощи репетиторов — это нужное дело. Они один на один разъяснят, объяснят, личный подход. Но если при этом ты сам не будешь заниматься, результата не будет. Чтобы добиться успехов, надо самому заниматься. Это главное.

- Какую роль сыграли учителя лицея?

— Большую благодарность я хочу выразить моим учителям: по информатике — Кириллу Сергевичу Хальзову, по математике — Михаилу Владимиру Саханевичу.

- Как в целом ты относишься к единому государственному экзамену?

— ЕГЭ — это, конечно, не показатель знаний совсем. Очень бы не хотелось, чтобы эта практика задерживалась надолго в нашей стране.

- По окончании института вернешься ли ты в Башкирию?

— Об этом буду думать ближе к окончанию. Так, надолго вперед я не загадываю. При хорошем варианте трудоустройства — возможно.