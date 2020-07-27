Министр образования России рассказал о планах на новый учебный год

Дистанционное обучение в школах РФ вводить не будут, учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Об этом сообщил в понедельник на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов.

Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — передает ТАСС слова главы Минпросвещения.

Он также отметил, что в условиях распространения коронавируса при организации обучения будет использован опыт, наработанный при проведении Единого государственного экзамена.

Ранее сообщалось, что решение о формате занятий в российских школах будет приниматься 20 августа по каждому региону отдельно.