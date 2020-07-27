Фото: ИА «Башинформ» В Уфе в опасных для купания местах установили 137 предупреждающих аншлагов Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе силами коммунальных служб районов и Управления гражданской защиты в местах, опасных для купания, были установлены 137 предупреждающих аншлагов. По данным пресс-службы Управления, наиболее часто несчастные случаи на воде происходят в Кировском районе: на участке, где утонули три человека — выше пляжа «Солнечный» — поставили баннеры. Предупреждающие аншлаги появились в Калининском районе — на дамбе сбросного канала озера Теплого и месте слияния его с рекой Уфой, где в этом году утонули два человека. Всего за пять лет на этих опасных участках акватории утонули 16 человек, из них трое детей.

«Несмотря на снижение температуры воздуха, сотрудники Управления гражданской защиты Уфы, Центра общественной безопасности столицы совместно с представителями других городских и республиканских ведомств все также проводят ежедневные обходы самых популярных опасных «диких» пляжей. За прошедшую неделю специалисты провели 58 профилактических рейдов, — сообщили в ведомстве и призвали граждан отдыхать только на официальных пляжах города.

Как сообщало агентство «Башинформ», в регионе за прошедшую неделю на водоемах погибли 15 человек.