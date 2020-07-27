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В Сибае завершается реконструкция филармонии, пострадавшей от пожара

ОБЩЕСТВО

В Сибае до конца этого года планируется завершить реконструкцию местной филармонии, пострадавшей от пожара осенью 2015-го. Огнем тогда была уничтожена большая часть здания.

Реконструкция Сибайской филармонии началась в феврале прошлого года и включает в себя строительство нового корпуса и модернизацию существующего здания с реставрацией фасада, а также благоустройство прилегающей территории. Стоимость объекта превышает 350 млн рублей.

Здание после пожара перестроят практически полностью, но при этом оно сохранит свой уникальный архитектурный вид.

На данный момент выполнено более половины от запланированного объема работ. В настоящее время идет сборка металлоконструкций кровли здания, реставрируется фасад.

«Здание филармонии для сибайцев — не просто архитектурный объект, украшавший город долгие годы. С ним неразрывно связаны наши детство и юность, радостные и памятные события. Это та часть нашей жизни, которую нельзя забыть или потерять, — заявил глава администрации Сибая Рустем Афзалов. — Наша филармония вернется к нам обновленной, красивой, современной. Зрительный зал увеличится до 500 мест, появится малый зал, и, самое главное, сохранится ее внешний облик. Здесь, как и прежде, будут при аншлагах проходить концерты, спектакли, будут радовать своими талантами наши дети и внуки, как мы когда-то наших родителей. В этих стенах совсем скоро вновь закипит жизнь».

Галина Бахшиева
Теги: строительство, реконструкция, филармония
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