Фото: Соцсети В Уфе скончалась врач-неонатолог РКБ имени Г.Г. Куватова Фото: Соцсети

25 июля безвременно ушла из жизни опытный неонатолог родильного дома РКБ имени Г.Г. Куватова Елена Смирнова. Об этом сообщают близкие врача.

«COVID-19... Красная зона... Человек, отдавший медицине 35 лет. Врач, неонатолог, фитотерапевт. Мы дружили почти 20 лет. Ее замечательная профессия была связана с появлением на свет деток. Она обожала свою работу. Даже, уйдя на пенсию, продолжала помогать этому миру появляться на свет новым жизням», — написала в социальных сетях Регина Новоселова.

По словам друзей, Елена не видела себя без работы.

«19 лет назад я, благодаря этому человеку, родила на свет прекрасную дочку Кристину, так началась наша дружба, как понимаю сейчас, длиною в целую жизнь. Мне очень больно сейчас писать эти строки, моя душа отказывается понимать эту ни с чем несравнимую потерю, одно лишь тешит меня и мой разум, что мы ещё в гостях, а Леночка, наша любимая Леночка уже дома», — со скорбью написала уфимка.

По предварительным данным, в последнее время Елена Смирнова болела пневмонией.

ИА «Башинформ» выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего медика.