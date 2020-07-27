В нацпарке «Башкирия» запечатлели поедающего овес медведя
В нацпарке «Башкирия» запечатлели поедающего овес медведя Фото: Национальный парк "Башкирия"
В национальном парке «Башкирия» директор Владимир Кузнецов снял на видео поедающего овес медведя.
Косолапый пришел на поляну полакомиться посеянным сотрудниками нацпарка овсом.
Чтобы запечатлеть медведя, автор видео затаился в безопасном укрытии недалеко от овсяного поля.
Видео разместили работники нацпарка в соцсетях.Ранее «Башинформ» сообщал, что в национальном парке «Башкирия» фотоловушка поймала косулю и медвежонка.