В День ВМФ моряки из Башкортостана приняли присягу на военном корабле «Иван Грен»

Фото: Общественная палата РБ



Фото: Общественная палата РБ

26 июля, в день Военно-морского флота России моряки из Башкортостана приняли воинскую присягу на борту подшефного региону большого десантного корабля «Иван Грен». В праздновании приняла участие делегация Башкортостана под руководством вице-премьера Правительства республики Ирека Сагитова.

После торжественного военно-морского парада Ирек Сагитов пообщался с ветеранами, экипажем корабля и встретился с земляками, проходящими срочную службу в посёлке Спутник.

﻿«Встретили наших земляков, проходящих срочную службу матросами в 61-й отдельной бригаде морской пехоты. Это уфимец Иван Новосёлов, Андрей Мингараев из Янаула, Владислав Грищенко из Бирска и Альберт Габдулхаков из Белебея», — рассказал Ирек Сагитов, пожелав матросам доброй службы.

Напомним, что Башкортостан установил шефские связи с десантным кораблём «Иван Грен» 23 февраля 2020 года. «Иван Грен» – российский большой десантный корабль проекта 11711, состоящий на вооружении Северного флота. Корабль назван в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, начальника артиллерии морской обороны Ленинграда, начальника Управления боевой подготовки ВМФ СССР, военного учёного-артиллериста.