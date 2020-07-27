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Жара спала, люди стали меньше тонуть: в Башкирии за неделю вода унесла жизни 15 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Жара спала, люди стали меньше тонуть: в Башкирии за неделю вода унесла жизни 15 человек Фото: Ксения Калинина

В Башкирии на прошедшей неделе, по оперативным данным, при купании утонули 15 человек. В июле пиковые значения гибели граждан на воде совпали с периодом самых жарких дней – с 13 по 19 июля. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 27 июля сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«Организованная на межведомственной основе профилактическая работа обеспечила сдерживание большего роста числа утонувших. В ПФО Башкортостан по количеству погибших на воде, в расчете на 100 тысяч населения, занимает 6 место среди 14 субъектов РФ», — сказал Фарит Гумеров.

По его словам, многолетняя статистика показывает, что в этом купальном сезоне могла повториться ситуация 2010 года, когда была такая же аномально жаркая погода.

«Я сейчас на эти цифры смотрю, никогда так далеко не заглядывал. Я правильно понимаю, 2000 год – 520 человек погибло?», — спросил у руководителя ведомства глава Башкирии Радий Хабиров.

«Так точно», — ответили Фарит Гумеров.

«Ужас какой. Это более чем в 10 раз людей погибло, утонуло, — констатировал глава РБ и дал поручение. — Согласно статистике, снижение идет. Но мне бы хотелось, чтобы в этом году мы все же остановили гибель людей на воде. Но и погода сама за себя подсказывает, думаю, что меньше будут тонуть».

Как сообщало агентство «Башинформ», с начала июля на воде утонули сначала 40 человек, затем еще 35 человек. Более 70 процентов утонувших — это мужчины. Среди причин несчастных случаев на воде — это и аномальная жара, и употребление алкоголя, и купание на «нелегальных» пляжах, и дети, оставшиеся без присмотра взрослых.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС
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