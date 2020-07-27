Фото: Олег Яровиков В Башкирии лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции хватит на два месяца Фото: Олег Яровиков

В Башкирии новой коронавирусной инфекцией заражены 163,1 человека на 100 тысяч населения. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, сегодня в регионе для «ковидных» больных в стационарах свободно 43% коечного фонда.

«Необходимый запас лекарственных препаратов для лечения COVID-19, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств составляет два месяца», — доложил руководитель ведомства.

После глава Башкирии Радий Хабиров уточнил у министра о решении вопросов, связанных с финансированием закупки медицинских препаратов. Максим Забелин заверил, что проблем не возникнет.

Глава регионального Минздрава уточнил, что сегодня в новом инфекционном центре под Уфой (Зубово) из имеющихся 340 занято 302 койки, 28 человек находятся в отделении интенсивной терапии.