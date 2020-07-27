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27.07.20: всего с COVID-19 - 6607, за сутки - 36 новых заражений, выздоровело 4845, количество умерших - 22
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В Башкирии число инфицированных COVID-19 превысило 6,6 тысячи человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии число инфицированных COVID-19 превысило 6,6 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

За последние сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 36 жителей Башкирии. Таким образом, число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 6 607 человек, сообщил в своем докладе на оперативном совещании в региональном правительстве министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

«На амбулаторном лечении находится 1536 пациентов, в стационарах – 204. 35 человек – в тяжелом состоянии», — сказал министр.

По данным руководителя ведомства, с начала распространения новой коронавирусной инфекции в республике выписано 4845 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Минздрав
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