Фото: Олег Яровиков В Башкирии число инфицированных COVID-19 превысило 6,6 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

За последние сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 36 жителей Башкирии. Таким образом, число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 6 607 человек, сообщил в своем докладе на оперативном совещании в региональном правительстве министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

«На амбулаторном лечении находится 1536 пациентов, в стационарах – 204. 35 человек – в тяжелом состоянии», — сказал министр.

По данным руководителя ведомства, с начала распространения новой коронавирусной инфекции в республике выписано 4845 человек.