Понедельник в Башкирии ознаменуется шквалистым усилением ветра, ливнями и градом
Понедельник в Башкирии ознаменуется шквалистым усилением ветра, ливнями и градом Фото: Олег Яровиков
Начало недели в Башкирии ознаменуется шквалистым усилением ветра при грозах, предупреждают синоптики республики.
По данным Башгидромета, в понедельник в регионе прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха днем — от 18 до 23 градусов.
Во вторник ожидаются местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью — 8-13 градусов, днем — по-прежнему, от 18 до 23.
В среду ночью местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, слабый.
Температура воздуха ночью — 10-15 градусов, днем — 21-26 градусов.