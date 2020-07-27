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Понедельник в Башкирии ознаменуется шквалистым усилением ветра, ливнями и градом

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Понедельник в Башкирии ознаменуется шквалистым усилением ветра, ливнями и градом Фото: Олег Яровиков

Начало недели в Башкирии ознаменуется шквалистым усилением ветра при грозах, предупреждают синоптики республики.

По данным Башгидромета, в понедельник в регионе прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 18 до 23 градусов.

Во вторник ожидаются местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью — 8-13 градусов, днем — по-прежнему, от 18 до 23.

В среду ночью местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура воздуха ночью — 10-15 градусов, днем — 21-26 градусов.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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