Понедельник в Башкирии ознаменуется шквалистым усилением ветра, ливнями и градом

По данным Башгидромета, в понедельник в регионе прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду.

Галина Бахшиева

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях