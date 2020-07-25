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В уфимском Затоне открылся новый офис МФЦ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В уфимском Затоне открылся новый офис МФЦ Фото: Олег Яровиков

В уфимском микрорайоне Затон открылся новый офис МФЦ «Мои Документы», сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

В офисе четыре универсальных окна для обслуживания клиентов. В общей сложности здесь можно получить около 300 государственных и муниципальных услуг.

Для удобства офис МФЦ открыт на первом этаже здания, на ул. Ахметова, 273. Рядом — автостоянка и остановка общественного транспорта.

Для упрощения процесса получения услуг в новом офисе МФЦ можно оплатить госпошлину, имеется доступ к единому порталу государственных услуг, воспользоваться которым может любой желающий.

«Основная задача нового офиса — создание комфортных условий предоставления государственных и муниципальных услуг, а также повышение их доступности как для жителей микрорайона Затон, так и близлежащих населенных пунктов», — отметили в пресс-службе правительства.
На данный момент в Уфе насчитывается 14 офисов МФЦ для населения, которые уже охватывают все городские районы. Работа по расширению сети центров «Мои документы» в столице Башкирии будет продолжена.

Галина Бахшиева
Теги: МФЦ
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