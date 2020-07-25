Число инфицированных COVID-19 в Башкирии выросло до 6 536 человек

По данным на 25 июля, в Башкирии зафиксировано 6 536 случаев коронавирусной инфекции, 36 из которых пришлись на последние сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из 6 536 заболевших выздоровели 4 825 человек. Официально зарегистрированное число умерших, причиной смерти которых стал COVID-19, за сутки не изменилось и по-прежнему составляет 21 человек.

Всего с начала пандемии в регионах России выявлено более 806,7 тысячи заболевших, почти 5,9 тысячи из которых за последние сутки.

Выздоровели за это время свыше 597,1 тысячи человек. Из них около 8,4 тысячи — за сутки.

Умерли от коронавируса почти 13 тысяч человек. 146 смертей пришлись на последние сутки.