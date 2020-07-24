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В Уфе проходит акция по раздаче бесплатных медицинских масок

ОБЩЕСТВО

24 июля во всех районах Уфы прошла раздача защитных масок для лиц старшего поколения, а также для горожан с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья. Акция проводится для того, чтобы обезопасить от коронавирусной инфекции жителей, входящих в группы риска.

Так, в Октябрьском районе волонтеры организации «Наша забота» раздавали средства индивидуальной защиты недалеко от торгово-сервисного комплекса «Корсо», а также развозили маски людям группы риска по домам.

В Калининском районе волонтеры МБУ ОДПК «Лидер» раздавали маски на остановках общественного транспорта, а также лицам старшего возраста 65+ маски разносили домой.

Волонтеры Дёмского района также приняли участие в акции заботы и передали гражданам медицинские маски и антисептики. Работа велась как в многолюдных местах — напротив рынка «Южный», перед магазином «Перекрёсток» (ул. Магистральная, 2а), около Дёмской торговой базы и ТК «Алтын», так и в формате доставки до дверей квартир пожилых жителей района. Всего раздали более 500 масок, из которых около 300 – людям пожилого возраста и жителям с хроническими заболеваниями.

В Кировском районе столицы раздачей масок населению сегодня занимались педагоги объединения «Йэшлек» и волонтеры района. Для раздачи масок волонтеры выбирают людные места — парки, скверы и остановки общественного транспорта. Сегодня акции проходили на остановках «Гостиный двор» и «Училище искусств» и в сквере «Театральный».

Порядка 550 защитных масок и антисептиков получили люди в возрасте старше 65 лет, жители с ограниченными возможностями здоровья и малообеспеченные многодетные семьи в Ленинском районе Уфы.

Передача масок людям старше 65 лет с доставкой на дом продолжается и в Орджоникидзевском районе. Всего в районе волонтеры раздали 550 защитных масок.

В Советском районе города также раздавали маски в общественных местах, магазинах, остановках общественного транспорта, уделяя особое внимания людям старшего возраста. Передано жителям района за день более 500 масок.

Доставка и передача масок людям старшего поколения, лицам с хроническими заболеваниями будет продолжена и в выходные дни.

ИА «Башинформ»
Теги: акция, раздача масок, Уфа
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