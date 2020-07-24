Власти Башкирии поддержат семью погибшего волонтера при тушении лесных пожаров

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил своей администрации оказать поддержку погибшего волонтера из села Серменево. 60-летний Расуль Сафин приехал на хребет Крака в Белорецкий район республики в качестве добровольца. Мужчина по зову сердца вызвался помогать в борьбе с лесными пожарами. Однако до места тушения он не добрался — остановилось сердце. В организации похорон помощь оказала районная администрация.

Руководитель региона лично встретился с родными погибшего волонтера.

«Мы потеряли, можно сказать, коллегу. У вас хороший был муж. Выражаю искренние соболезнования, — сказал вдове Расуля Сафина глава Башкортостана. — Вы можете на нас рассчитывать. Мы подумаем, чем поддержать вас еще».

Односельчане говорят, что Расуль был ответственным человеком и хорошим семьянином, многие годы он работал водителем в колхозе, а последние три-четыре года — оператором котельной в местном детском саду.