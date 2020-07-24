В Башкирии ежедневно дезинфицируют более 2 тысяч дворов и 15 тысяч подъездов

В Башкирии ежедневно производится дезинфекция более 2 тысяч дворов и 15 тысяч подъездов.

Согласно правилам, санобработка подъездов должна осуществляться не реже двух раз в неделю, малых архитектурных форм — не реже одного раза в неделю, сообщили в МинЖКХ РБ.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции обрабатываются придомовые территории и подъезды, улицы, межквартальные проезды и тротуары.

Средства на санитарную обработку в многоквартирных домах выделены из бюджета республики для поддержки управляющих компаний и организаций, обслуживающих дома.

Муниципалитетам через «Башфармацию» выделено почти 15 тысяч масок, комбинезонов, перчаток, 10 тысяч пар сапог и защитных очков, 2 тысячи ранцевых распылителей и 16 тысяч литров дезинфицирующих средств, что эквивалентно 15 млн литров в разведенной форме. Выданные дезинфицирующие средства рассчитаны до сентября 2020 года.