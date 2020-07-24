Фото: Вести-Башкортостан Названы причины роста заболеваемости пневмонией в Башкирии Фото: Вести-Башкортостан

В июле среди жителей Башкирии наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. По словам заместителя руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Галины Перминой, рост произошел, но не критический.

«В связи с тем, что новый вирус вошел в наш быт, но и изменились подходы в диагностике. Такого большого обследования на томографах у нас не проводилось никогда. Чтобы выявить коронавирус идёт обследование, чтобы не пропустить заболевание. Поэтому и выявляются другие заболевания», — сообщила Пермина на пресс-конференции в медиацентре «Россия».

По словам представителя Роспотребнадзора республики, в лабораториях подтверждаются пневмонии, микс инфекции и другие возбудители.

«Если раньше мы делали выборочно, то сейчас исследуются все виды пневмонии. Поэтому ее выявляется больше», — пояснила Галина Пермина.

По данным Минздрава Башкирии, за последние сутки с внебольничной пневмонией выявлен 91 пациент, а выписано — 110 человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 6463 человека (159,5 на 100 тыс. населения), инфицированных новым коронавирусом COVID-19 (+37 за последние сутки, темп прироста 0,6%, прирост, среднее за 7 дней, 4,3%), из них 1526 человек с диагнозом внебольничная пневмония (23,6%).