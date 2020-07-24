Фото: Олег Яровиков Диктант Победы пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести» Фото: Олег Яровиков

Диктант Победы пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести», а также в заповедниках и этнопарках России.

Список площадок, где в этом году пройдет акция, будет расширяться. В оргкомитет проекта подано свыше 6,5 тысячи заявок. Среди них промышленные предприятия в городах трудовой доблести, которые в военные годы обеспечивали фронт необходимой продукцией, техникой и боеприпасами, сообщили в пресс-службе БРО ВПП «Единая Россия».

Среди партнеров акции – Российское географическое общество. Организация предложила 12 уникальных площадок в заповедниках и этнопарках страны. Также в проекте в этом году участвуют Минобороны, МВД

и Росгвардия. Ведомства организуют площадки в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах, в том числе за пределами России.

«Мы готовы ко всем инициативам по организации площадок, которые могут стать визитной карточкой акции», — сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы.

Организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Они появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.

Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона человек. Для сравнения — в 2019 году в общей сложности открыли 1373 площадки, их посетили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч написали тест онлайн.

Изменится и сам формат теста — вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой – федерального округа России или конкретной страны, где «Диктант Победы» проводится.

Региональный координатор партпроекта «Историческая память» в РБ Эдуард Саитбаталов сообщил, что в Башкортостане Диктант Победы организуют на 80 площадках.

«Восемь из них расположены в городах, 13 – в Уфе, а остальные – в муниципальных районах. Впервые местом написания станут Международный аэропорт «Уфа» и Республиканский музей Боевой Славы. Также диктант пройдет в вузах и школах республики», — добавил Эдуард Саитбаталов.

Подготовиться к диктанту можно будет при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. Один из них уже опубликован. В нем содержатся девять вопросов, подготовленных совместно с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

«Тестовые вопросы перекликаются с итоговым заданием «Диктанта Победы». Пока это только первый из серии тестов — все они вскоре появятся на сайте и в официальных аккаунтах акции в социальных сетях. Пройдя их, участники акции смогут подготовиться к написанию диктанта. Все, что для этого нужно — зайти на сайт и ответить на предложенные вопросы», — сказал Александр Хинштейн.

Зарегистрироваться для участия в акции также можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить

электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.