Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии число стобалльных работ по ЕГЭ увеличилось до 53 Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии по результатам пяти ЕГЭ число стобалльных работ увеличилось до 53, сообщили в Министерстве образования региона.

22 июля стали известны результаты ЕГЭ по математике (профильного уровня), прошедшего 10 июля. 8 выпускников получили по 100 баллов, 1091 человек набрали 81 балл и выше. Средний тестовый балл на ЕГЭ по математике в этом году составил 58,3. Всего экзамен по математике сдавали 10 627 человек.

На сегодняшний день общее количество выпускников, набравших максимальные 100 баллов по ЕГЭ, составило 53 человека, из них: по географии — 7, по литературе — 3, по информатике и ИКТ — 10, по русскому языку — 25, по математике (профильный уровень) — 8.

Вскоре будут готовы результаты экзаменов по истории, физике, обществознанию, химии, биологии, иностранным языкам.

В прошлом году в республике по итогам всех ЕГЭ было 109 стобалльных работ﻿, сообщал «Башинформ».

В ведомстве также напомнили, что Указом главы Башкортостана с этого года учителям, которые подготовили выпускников, показавших наилучшие результаты на ЕГЭ, выплатят премии в размере 50 тысяч рублей.