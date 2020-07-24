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В Башкирии вступил в силу закон об инвестиционном налоговом вычете

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии вступил в силу закон об инвестиционном налоговом вычете Фото: Олег Яровиков

В Башкирии вступил в силу закон «О применении на территории РБ инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций», сообщили в пресс-службе Госсобрания региона.

Предприятия и организации теперь имеют право уменьшать суммы налога, подлежащие зачислению в республиканский бюджет, на установленный инвестиционный налоговый вычет.

«Предприятия могут компенсировать часть расходов на создание и обновление рабочих мест, инфраструктуры, развитие промышленности и сельского хозяйства, – пояснил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – Размер этого вычета может составлять до половины инвестиционных расходов организаций. Такая мера направлена на повышение инвестиционной активности организаций нашей республики. Это особенно актуально в условиях негативного влияния на экономику пандемии коронавируса».
Как подчеркнули в Госсобрании, на инвестиционный налоговый вычет может рассчитывать довольно большой перечень предприятий.

Норма распространяется практически на все обрабатывающие производства, а также на сельское, лесное хозяйство, сферу охоты, рыболовства и рыбоводства, деятельность санаториев, гостиниц, международные и междугородные пассажирские и грузоперевозки железнодорожным транспортом.

Кроме того, новая мера поддержки касается организаций, реализующих приоритетные инвестпроекты в Башкирии, и участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Выпадающие доходы республиканского бюджета на эти цели составят около 5 млрд рублей в год. Но мы пошли на такой шаг, чтобы поддержать экономику», – отметил Константин Толкачев.
Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и продолжит свое действие до конца 2027 года.

Галина Бахшиева
Теги: закон, инвестиционный налоговый вычет
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