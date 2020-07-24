Жителям Башкирии старше 60 лет поставят вакцину от пневмонии
Жителям Башкирии старше 60 лет поставят вакцину от пневмонии Фото: ИА «Башинформ»
Министерство здравоохранения Башкирии распределило 10 тысяч доз препарата «Превенар 13» от пневмококковой вакцины. До 15 августа вакцину должно получить население республики старше 60 лет.
«Для решения вопроса возможности и необходимости вакцинации гражданам старше 60 лет, страдающим хроническим заболеванием легких, рекомендуем обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства» — сообщили в региональном Минздраве.
Таким образом Башкирия намерена снизить риски заболевания пневмонией и возможность инфицирования COVID-19.