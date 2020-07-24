Жителям Башкирии старше 60 лет поставят вакцину от пневмонии

«Для решения вопроса возможности и необходимости вакцинации гражданам старше 60 лет, страдающим хроническим заболеванием легких, рекомендуем обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства» — сообщили в региональном Минздраве.

Министерство здравоохранения Башкирии распределило 10 тысяч доз препарата «Превенар 13» от пневмококковой вакцины. До 15 августа вакцину должно получить население республики старше 60 лет.

ИА «Башинформ»

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