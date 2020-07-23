Жителей Башкирии ждут длинные выходные

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 сентября 2019 нерабочим праздничным днем в 2020 году объявлен31 июля – Курбан-байрам.

Нерабочий праздничный день Курбан-байрам приходится на пятницу. Продолжительность работы в четверг 30 июля сокращается на один час. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными днями в Республике Башкортостан в связи с праздничным днем Курбан-байрам являются: 31 июля, 1 и 2 августа 2020 года.

На основании Трудового кодекса РФ при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Курбан-байрам в число календарных дней отпуска не включается.