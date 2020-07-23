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В Уфе ГИБДД проводит спецоперацию «Трактор»

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД Уфы

В Уфе ГИБДД проводит спецоперацию «Трактор» Фото: ГИБДД Уфы

На территории Уфы сотрудники ГИБДД совместно с Госинспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники проводят профилактическую операцию «Трактор».

«Меры приняты для профилактики правонарушений и обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и других машин», — пояснили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомств проверяют соблюдение правил регистрации, наличие технического осмотра, государственных знаков и допуска к управлению тракторами, самоходными дорожно-строительными машинами, прав на управление (удостоверений тракториста – машиниста).

Профилактические мероприятия продлятся до 14 августа.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД Уфы, профилактика
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