Фото: ИА «Башинформ» В башкирском Зауралье выпало 160% месячной нормы осадков Фото: ИА «Башинформ»

В башкирском Зауралье выпало 150-160% месячной нормы осадков, сообщает Башгидромет.

Всего за день 22 и ночь 23 июля в республике выпало от 2 до 82 мм осадков.

Сильные ливни и продолжительные дожди накрыли юго-восточные районы. В Старосубхангулово отмечено 40 мм, Тукане 42 мм, Кананикольском 64 мм, Сибае 53 мм, Акъяре 60 мм, Зилаире 82 мм. В северо-западной половине республики количество осадков составило от 2 до 15 мм.

В течение дня 23 июля зона сильных осадков будет смещаться на север, северо-запад региона, уточняют синоптики. Черноморский циклонический вихрь продолжит оказывать влияние на погоду в Башкортостане в ближайшие два дня. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в северной половине.