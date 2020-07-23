Фото: Минздрав РБ Башкирия для санавиации приобрела вертолет с медицинским модулем Фото: Минздрав РБ

Два экипажа и инженерно-технический состав подготовлены в Башкирии для работы на вертолете АНСАТ с медицинским модулем. Его республика приобрела для санавиации в рамках национального проекта «Здравоохранение». Второй подобный аппарат запланировано купить в четвертом квартале 2020 года.

По данным регионального Минздрава, в этом году вертолеты санавиации выполнили уже 75 вылетов. Обеспечила эту работу субсидия из федерального бюджета в размере 38,5 млн рублей.

«Оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях по профилю «Санитарно-авиационная эвакуация» взрослому населению осуществляет отделение плановой и экстренной консультативной неотложной медицинской помощи (санитарной авиации) РКБ им. Г.Г. Куватова и детскому населению — Республиканская детская клиническая больница», — напомнили в республиканском Минздраве.