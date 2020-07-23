В Уфе ушел из жизни военный летчик, кавалер ордена Минигали Шаймуратова Ильдус Халитов

Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Уфе 22 июля на 70-м году ушел из жизни военный летчик, кавалер орденов Красного Знамени, Красной Звезды, Минигали Шаймуратова Ильдус Минибаевич Халитов, сообщает издание «Ветеран Башкортостана».

Ильдус Халитов был в числе первых награжденных орденом генерала Шаймуратова. Награждение состоялось 23 февраля 2020 года. Награду вручал глава республики Радий Хабиров.

Ильдус Минибаевич родился 22 марта 1951 года в селе Кугарчи Кугарчинского района. С золотой медалью окончил сельскую школу, а в 1972 году, также с золотой медалью, Сызранское высшее военное авиационное училище.

Ильдус Халитов начал службу в 1972 году в Группе Советских войск в Германии, был командиром экипажа, командиром звена, заместителем командира эскадрильи. Затем служил в Прикарпатском и Дальневосточном военных округах. Окончив 1984 году Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина, он приступил к службе в Одесском военном округе: был начальником штаба, первым заместителем командира полка. В 1986-1987 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане.

Свое первое назначение в Кабул получил в качестве летчика-инспектора – начальника воздушно-огневой и тактической подготовки ВВС 40-й Армии. Затем – в Кундуз, старшим авиационной группы в Файзабад и, наконец, командиром авиационного полка в самое пекло – в Кандагар. Летал на боевых вертолетах Ми-8 и Ми-24.

В качестве летчика-инспектора – начальника воздушно-огневой и тактической подготовки постоянно находился в перелетах между гарнизонами воинских частей, расследуя авиационные происшествия, осматривая места крушений и выясняя их причины.

Затем был назначен боевым командиром. Сам совершил 426 боевых вылетов.

Редкий вылет обходился без попадания под обстрел. Машина порой возвращалась на аэродром с пробоинами.

«Ильдус Минибаевич был из числа тех людей, которых называют настоящими героями. Сильный, мужественный, хладнокровный, он обладал лучшими качествами характера: честностью, отзывчивостью и добрым сердцем. Он никогда не бросал друга в беде, всегда спешил на помощь. Был рад встречам с молодежью, проводил уроки мужества, рассказывал о военной службе. В этот горький час ветераны республики выражают самые искренние соболезнования родным и близким Ильдуса Минибаевича», — пишет издание.