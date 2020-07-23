В Уфе создается сквер имени первого секретаря Башкирского обкома КПСС Мидхата Шакирова
Фото: пресс-служба администрации г. Уфы
В Уфе создается сквер имени Героя Социалистического Труда Мидхата Закировича Шакирова (1916-2004) — первого секретаря Башкирского обкома КПСС (1969-1987), Уфимского горкома КПСС (1963-1969).
Сквер расположен на пересечении улиц Дорофеева-Коммунистическая, недалеко от дома, где жил советский государственный и партийный деятель.
Накануне глава администрации Кировского района г. Уфы Илвир Нурдавлятов вместе с заместителем начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Айнуром Файзуллиным и представителями подрядной организации ООО «Петраком» проверили ход реконструкции сквера.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время завершено обустройство тротуаров, выполнен монтаж сетей наружного освещения, установлена новая ограда сквера вдоль улицы Дорофеева.
Реконструкция сквера близится к завершению, осталось выполнить работы по благоустройству: установить скамейки, урны, уложить рулонный газон и завершить обустройство входной группы.