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В Уфе создается сквер имени первого секретаря Башкирского обкома КПСС Мидхата Шакирова

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе создается сквер имени Героя Социалистического Труда Мидхата Закировича Шакирова (1916-2004) — первого секретаря Башкирского обкома КПСС (1969-1987), Уфимского горкома КПСС (1963-1969).

Сквер расположен на пересечении улиц Дорофеева-Коммунистическая, недалеко от дома, где жил советский государственный и партийный деятель.

Накануне глава администрации Кировского района г. Уфы Илвир Нурдавлятов вместе с заместителем начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Айнуром Файзуллиным и представителями подрядной организации ООО «Петраком» проверили ход реконструкции сквера.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время завершено обустройство тротуаров, выполнен монтаж сетей наружного освещения, установлена новая ограда сквера вдоль улицы Дорофеева.

Реконструкция сквера близится к завершению, осталось выполнить работы по благоустройству: установить скамейки, урны, уложить рулонный газон и завершить обустройство входной группы.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, память
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