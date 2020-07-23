В Уфе создается сквер имени первого секретаря Башкирского обкома КПСС Мидхата Шакирова

Реконструкция сквера близится к завершению, осталось выполнить работы по благоустройству: установить скамейки, урны, уложить рулонный газон и завершить обустройство входной группы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время завершено обустройство тротуаров, выполнен монтаж сетей наружного освещения, установлена новая ограда сквера вдоль улицы Дорофеева.

Накануне глава администрации Кировского района г. Уфы Илвир Нурдавлятов вместе с заместителем начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Айнуром Файзуллиным и представителями подрядной организации ООО «Петраком» проверили ход реконструкции сквера.

Сквер расположен на пересечении улиц Дорофеева-Коммунистическая, недалеко от дома, где жил советский государственный и партийный деятель.

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях