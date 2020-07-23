Фото: ИА «Башинформ» 25 школьников Башкирии набрали по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку Фото: ИА «Башинформ»

25 школьников Башкирии набрали по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, сообщили в Министерстве образования региона. В прошлом году количество стобалльных работ было гораздо ниже — наивысшие баллы получили шесть человек.

Всего в экзамене приняли участие 16 563 человека. 3 630 человек получили за свои работы 81 балл и выше. Средний тестовый балл на экзамене по русскому языку в этом году составил 70,4.

Напомним, экзамен по русскому языку, как самый массовый, проводился в течение двух дней 6 и 7 июля для того, чтобы минимизировать количество участников. По результатам первого дня ЕГЭ, максимальные 100 баллов получили 11 выпускников, сообщал «Башинформ».