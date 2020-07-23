Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.78 ↓

EUR 81.59 ↓

23 июля Четверг

Уфа   °

Молния
22.07.20: всего с COVID-19 - 6426, за сутки - 40 новых заражений, выздоровело 4763 (+66 за сутки), количество умерших - 21
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии при столкновении с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook

В Башкирии при столкновении с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус» Фото: пресс-служба ГИБДД РБ | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook

В Мечетлинском районе Башкортостана на 127 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит около 04.00 часов утра 23 июля произошло смертельное ДТП с участием отечественного автомобиля и грузовика. В пресс-службе ГИБДД РБ сообщили, что столкнулись «Лада Ларгус», двигавшаяся под управлением 45-летнего местного жителя со стороны Месягутово в направлении села Большеустьикинское, и встречный грузовик Volvo, за рулем которого находился 51-летний житель Курганской области.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

По данным ведомства, за сутки сотрудники ГИБДД выявили порядка 2200 нарушений ПДД и задержали 26 нетрезвых водителей.

ИА «Башинформ»
Теги: ДТП, ГИБДД РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе у магазина до смерти избили отца двоих детей - родные ищут справедливости
В уфимских пабликах и группах в соцсетях накануне вечером появились сообщения о жестокой расправе над 38-летним мужчиной – родственники добиваются справе
В Башкирии планируют ввести доплату учителям за работу на ЕГЭ в условиях коронавируса
Учителя и организаторы Единого госэкзамена в Башкирии могут получить единовременную выплату от республики. Региональное министерство образования разрабат
В ГИБДД Башкирии произошли кадровые изменения
В Госавтоинспекции Башкирии произошли кадровые изменения. О новом назначении в соцсетях 22 июля сообщил начальник ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов. «Приказо
В трех больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу
В трех больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу, сообщает региональный Роспотребнадзор. Ограничительные мероприятия действуют с 8 июля в аку
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть