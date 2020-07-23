Фото: пресс-служба ГИБДД РБ | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook В Башкирии при столкновении с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус» Фото: пресс-служба ГИБДД РБ | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook

В Мечетлинском районе Башкортостана на 127 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит около 04.00 часов утра 23 июля произошло смертельное ДТП с участием отечественного автомобиля и грузовика. В пресс-службе ГИБДД РБ сообщили, что столкнулись «Лада Ларгус», двигавшаяся под управлением 45-летнего местного жителя со стороны Месягутово в направлении села Большеустьикинское, и встречный грузовик Volvo, за рулем которого находился 51-летний житель Курганской области.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

По данным ведомства, за сутки сотрудники ГИБДД выявили порядка 2200 нарушений ПДД и задержали 26 нетрезвых водителей.