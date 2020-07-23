В Башкирии запретили курение в парках, на остановках и в других зонах отдыха

Жителям Башкирии законодательно запретили курить на остановках и в парках. Вступил в силу закон об изменениях в КоАП, согласно которому штраф за подобное нарушение составит 500 рублей, а за повторную провинность – 1000 рублей.

«Федеральное законодательство позволяет регионам устанавливать дополнительные места, где запрещено курение. Многие регионы давно уже пользуются этим правом. Мы последовали данному примеру и установили свои ограничения», — объяснил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.

По словам спикера башкирского парламента, избиратели часто жаловались на курильщиков, особенно тех, кто любит подымить кальяном.

Помимо остановочных пунктов, парков и скверов, в республике с этого дня запрещено курить в подземных и наземных пешеходных переходах, зонах отдыха, туризма, участках для занятия физической культурой и спортом, в местах проведения публичных культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе во время их проведения.