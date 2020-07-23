Фото: инстаграм Андрея Иванюты В Башкирии во время тушения лесного пожара погиб волонтер Фото: инстаграм Андрея Иванюты

В Башкирии погиб волонтер, приехавший тушить лесной пожар на хребте Крака. Уроженец села Серменево прибыл для помощи лесникам и добровольцам, однако до места возгорания ему дойти не удалось — он умер от остановки сердца.

Об этом сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в соцсетях.

Он отметил также, что семье погибшего была оказана помощь в организации похорон.

Напомним, на прошлой неделе в Башкирии бушевали лесные пожары. Огонь охватил территорию леса в 364 гектара.