Фото: автор Башкирию ожидает неделя умеренно теплой погоды Фото: автор

По данным сайта gismeteo.ru, после длительного периода аномальной жары, в семь ближайших дней в Башкирии установится умеренно теплая погода. В Уфе днем воздух будет прогреваться в пределах +20-24 градусов Цельсия, ночью прогнозируется 14-16 градусов тепла. Наибольший объем осадков – 16,6 миллиметров на этой неделе ожидается в четверг 23 июля, а в понедельник, 27-го июля выпадет 17,2 миллиметра дождя. Максимальная скорость ветра не превысит 10 метров в секунду.

Оптимальной для человека считается дневная температура воздуха в пределах 20-25 градусов тепла при умеренной влажности. То есть семь ближайших дней жители республики будут жить при комфортной погоде.