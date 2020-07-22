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Стелу «Город трудовой доблести» предлагается поставить в северной части Уфы

ОБЩЕСТВО

Сотрудники УМПО выступили за установку стелы «Город трудовой доблести» в северной части Уфы, а именно – в сквере по улице Первомайской, напротив центрального входа Парка Победы.

Установка стелы в микрорайоне Черниковка имеет исторический смысл. Именно здесь работал Уфимский моторный завод, двигатели которого стояли на каждом третьем боевом самолете, выпушенном в СССР в годы войны. В северной части города также располагался и комплекс нефтеперабатывающих заводов, снабжавших фронт автомобильным и высокооктановым авиационным бензином.

Напомним, свои идеи внешнего вида стелы выдвинули 13 уфимских архитекторов. Всего было предложено 15 вариантов эскизов памятного сооружения со смысловым значением, отображением исторических моментов. Жители города также будут выбирать площадку для его размещения.

В ближайшую неделю планируется провести несколько встреч с трудовыми коллективами в Уфе. Далее на сайте регионального отделения «Единой России» запустится электронное голосование, где уфимцы смогут выбрать макет и месторасположение будущего мемориала.

Сергей Николаев
Теги: Город трудовой доблести, Уфа
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