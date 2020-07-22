В Башкирии планируют ввести доплату учителям за работу на ЕГЭ в условиях коронавируса

Учителя и организаторы Единого госэкзамена в Башкирии могут получить единовременную выплату от республики. Региональное министерство образования разрабатывает проект документа, согласно которому педагоги в зависимости от роли участия в ЕГЭ в условия распространения COVID-19 могут получить от 2 до 4 тысяч рублей.

В проекте документа говорится, что 4 тысячи рублей могут получить руководителям пунктов проведения экзаменов, члены государственной экзаменационной комиссии, осуществляющие контроль проведения ЕГЭ, муниципальные координаторы, организаторы в аудиториях, технические специалисты по работе с программным обеспечением, директор и заместитель директора Регионального центра обработки информации Институт развития образования Республики Башкортостан.

2500 рублей предлагается единовременно выплатить председателям, заместителям председателя, секретарям, членам республиканских предметных комиссий и Республиканской конфликтной комиссии.

2000 рублей: организаторам вне аудитории, ассистентам, оказывающим обучающимся, выпускникам прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей, сотрудникам Регионального центра обработки.

Отметим, что проект указа главы находится в разработке и не является действующим документом.