За сутки коронавирусом в Башкирии заболели еще 40 человек

В Башкирии к 22 июля зарегистрировано 6 426 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших в регионе увеличилось на 40 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из 6 426 заболевших коронавирусом выздоровели 4 763 человека. 66 из них выздоровели за последние сутки. Умерших за сутки от коронавирусной инфекции в Башкирии не зарегистрировано и по-прежнему составляет 21 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано почти 789,2 тысячи случаев COVID-19. Из них более 5,8 тысячи — за последние сутки.

Выздоровели за это время свыше 572 тысячи человек, около 9,7 тысячи из которых за минувшие сутки.

Умерли более 12,7 тысячи человек. Из них 165 человек — за последние сутки.