Фото: ГИБДД РБ В ГИБДД Башкирии произошли кадровые изменения Фото: ГИБДД РБ

В Госавтоинспекции Башкирии произошли кадровые изменения. О новом назначении в соцсетях 22 июля сообщил начальник ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов.

«Приказом министра внутренних дел по РБ на должность начальника отделения ГИБДД Бурзянского района назначен старший лейтенант полиции Рафаэль Мустафин», — сообщил руководитель ведомства. — Рассчитываю на ваш профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах Башкортостана».

Рафаэль Харисович службу в органах внутренних дел начал с 2006 года в уфимском городском полку ДПС. С 2016 года в отделении ГИБДД ОМВД России по Бурзянскому проработал на должностях инспектора ДПС и старшего инспектора ДПС.