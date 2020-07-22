Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии Центр эпидемиологии готовит рекомендации по началу нового учебного года Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии Центр гигиены и эпидемиологии совместно с региональными Роспотребнадзором и Министерством образования готовят новый ряд указаний по поводу организации системы образования и выхода школ на начало учебного года в очном режиме в условиях распространения коронавирусной инфекции

Региональные санитарные нормы и правила, которыми должны будут руководствоваться с 1 сентября педагоги, учащиеся и родители, поручил разработать ведомству при встрече с медицинскими работниками глава республики Радий Хабиров.

﻿«Процесс подготовки запустился, специалисты приступили к подготовке рекомендаций, — рассказала «Башинформу» руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак. — В том числе, мы готовим инфографику, понятные обучающие картинки для школьников, как правильно мыть руки, как правильно друг с другом общаться. Нормы и правила будут сформированы и представлены в течение ближайших двух недель. Распространены они будут в школы через Министерство образования».