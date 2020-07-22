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В Башкирии Центр эпидемиологии готовит рекомендации по началу нового учебного года

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии Центр эпидемиологии готовит рекомендации по началу нового учебного года Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии Центр гигиены и эпидемиологии совместно с региональными Роспотребнадзором и Министерством образования готовят новый ряд указаний по поводу организации системы образования и выхода школ на начало учебного года в очном режиме в условиях распространения коронавирусной инфекции

Региональные санитарные нормы и правила, которыми должны будут руководствоваться с 1 сентября педагоги, учащиеся и родители, поручил разработать ведомству при встрече с медицинскими работниками глава республики Радий Хабиров.

﻿«Процесс подготовки запустился, специалисты приступили к подготовке рекомендаций, — рассказала «Башинформу» руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак. — В том числе, мы готовим инфографику, понятные обучающие картинки для школьников, как правильно мыть руки, как правильно друг с другом общаться. Нормы и правила будут сформированы и представлены в течение ближайших двух недель. Распространены они будут в школы через Министерство образования».
Ранее федеральный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях пандемии коронавирусной инфекции сроком до 1 января 2021 года. В перечень требований входит измерение температуры у детей и взрослых с фиксацией показателей в специальном журнале и изоляция учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ, а также соблюдение безопасной дистанции в 1,5 метра и максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов. Роспотребнадзор рекомендует проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или закрепить отдельные помещения за одним классом или группой.

Гульфия Акулова
Теги: образование, школы, эпидситуация
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