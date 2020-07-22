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В Уфе на участке улицы Ленина будет временно закрыто движение транспорта

ОБЩЕСТВО

В Уфе на участке улицы Ленина будет временно закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Будет производиться полное перекрытие проезжей части по ул. Ленина на участке от бульвара Ибрагимова до ул. Революционной каждый день с 22.00 до 6.00 в период с 23 по 27 июля.

«Движение будет перекрыто в связи с производственной необходимостью, в целях качественной, беспрепятственной организации работ, а также для обеспечения техники безопасности и охраны труда в период ремонта, — отметили в городской администрации. — Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать маршрут движения».

ИА «Башинформ»
Теги: перекрытие улиц
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