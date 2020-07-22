Будет производиться полное перекрытие проезжей части по ул. Ленина на участке от бульвара Ибрагимова до ул. Революционной каждый день с 22.00 до 6.00 в период с 23 по 27 июля.

В Уфе на участке улицы Ленина будет временно закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях