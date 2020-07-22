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Штормовое предупреждение от МЧС: на Башкирию надвигается непогода

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Штормовое предупреждение от МЧС: на Башкирию надвигается непогода Фото: ИА «Башинформ»

МЧС по Башкирии вновь предупреждает о резком изменении погоды. Днем 22 июля и в течение суток 23 июля местами по республике ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень.

По данным синоптиков, 22 июля ночью местами кратковременные дожди, днем дожди, грозы, местами ливни, град. Ветер восточный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью 14-19°, местами до 9°, днем 22-27°.

23 июля ожидаются дожди, грозы, местами ливни, град. Ветер переменных направлений слабый, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 20-25°.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности.

ИА «Башинформ»
Теги: мчс, погода
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