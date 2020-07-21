Пожар в Башкирском заповеднике ликвидирован















Министр лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов провёл авиационное патрулирование лесов Зауралья. Он сообщил о ситуации с лесными пожарами в республике. Главная новость — пожар в Башкирском заповеднике сегодня ликвидирован в 21.20 часов.

В течение дня ликвидировано шесть пожаров, из них два в Абзелиловском, два в Белорецком и один в Мелеузовском районах. В стадии ликвидации находится три пожара в Белорецком и Бурзянском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

На 20.30 часов на месте пожаров в Белорецком районе осадков не было, опять прошёл грозовой фронт. На сегодня задействовано в тушении 286 человек и 64 единицы техники.