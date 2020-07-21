В Уфе Радий Хабиров обсудил с врачебным сообществом вопросы здравоохранения

Фото: пресс-служба Главы РБ















Фото: пресс-служба Главы РБ

В уфимском конгресс-холле «Торатау» сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с представителями врачебного сообщества – главными врачами крупных республиканских учреждений и межмуниципальных центров из Кумертау, Октябрьского и других городов, профессорами и преподавателями медицинских дисциплин, ветеранами отрасли и руководством Минздрава РБ.

На встрече обсудили важнейшие вопросы здравоохранения в условиях эпидемии коронавируса. Были намечены основные направления развития крупных лечебных учреждений, таких направлений здравоохранения, как охрана детства, высокотехнологичной медицинской помощи, оказания плановой помощи нуждающимся в оперативном лечении. Обсуждался также вопрос обеспечения 21-й больницы необходимым им компьютерным томографом для сосудистого центра.

«Очень приятно, что практически все предложения главврачей были приняты. Было отмечено, что ситуация на сегодня улучшилась, но имеется необходимость и сохранения масочного режима, и усиленного режима сантарно-эпидемиологической безопасности, — сообщил главврач РДКБ Рустэм Ахметшин. — Для нас, детского здравоохранения, наиболее важно — было еще раз подтверждено, что есть острая необходимость строительства Республиканского детского онко-гематологического центра и что в ближайшее время это строительство начнется».