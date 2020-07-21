Ляйсан Утяшева прилетела отдыхать на свою родину в Башкирию





Известная спортсменка и популярная телеведущая Ляйсан Утяшева прилетела на летний отдых в родные края. Свой отпуск она проводит в селе Раевка Альшеевского района.

«Почти каждый год летом я приезжаю к родным в Башкирию! Этот год особенный для всех! Прилетела отдыхать в родные края. Место силы было, есть и будет — Раевка! Озера, огород, борьба с сорняками, рыбалка, баня, кумыс, мёд и любимые посиделки с родными у костра», — написала Ляйсан на своей странице в инстаграм.

Звезда разместила фотографии на фоне местных пейзажей.