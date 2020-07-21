В Башкирии министр образования рассказал, как пройдут школьные выпускные вечера 25 июля

В предстоящую субботу, 25 июля, в Башкирии пройдут выпускные вечера для выпускников школ. О том, как это будет, рассказал на пресс-конференции министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

Гульфия Акулова

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