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В Башкирии министр образования рассказал, как пройдут школьные выпускные вечера 25 июля

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии министр образования рассказал, как пройдут школьные выпускные вечера 25 июля Фото: Олег Яровиков

В предстоящую субботу, 25 июля, в Башкирии пройдут выпускные вечера для выпускников школ. О том, как это будет, рассказал на пресс-конференции министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

﻿«При проведении выпускных, во-первых, должны быть соблюдены все санэпидтребования. Подобными массовыми мероприятиями мы не должны допустить возможности заражения коронавирусом детей или учителей. Не должно быть ни малейшего шанса для возникновения очага заболевания. Во-вторых, указом главы обозначено максимальное количество людей в массовом мероприятии — не более 50 человек. Это мы будем учитывать. В-третьих, в этом году, как бы этого ни хотелось, мы все-таки рекомендуем выпускникам и их родителям отказаться от посещения культурных мест и мест общепита. Здесь ни масочный режим, ни дистанцирование уже соблюдаться не будут», — отметил министр.
Сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы сообщили, что из-за пандемии по COVID-19 выпускные вечера в школах столицы проводиться не будут.

Гульфия Акулова
Теги: школьные выпускные вечера
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