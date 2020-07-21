22 и 23 июля прогнозируются дожди, местами грозы, сильные ливни, локально град. При грозах шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Ночью и утром туман, видимость — 500-1000 м. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, местами до 9 градусов, днем ожидается от 19 до 25 градусов.

В Башкирии на этой неделе ожидается дождливая и не жаркая погода.

В Башкирии на этой неделе ожидается дождливая и не жаркая погода Фото: ИА «Башинформ»

ИА «Башинформ»

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