В Башкирии на этой неделе ожидается дождливая и не жаркая погода
В Башкирии на этой неделе ожидается дождливая и не жаркая погода Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии на этой неделе ожидается дождливая и не жаркая погода.
В ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погодных условий.
22 и 23 июля прогнозируются дожди, местами грозы, сильные ливни, локально град. При грозах шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Ночью и утром туман, видимость — 500-1000 м. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, местами до 9 градусов, днем ожидается от 19 до 25 градусов.
В начале следующей недели характер погоды сохранится.