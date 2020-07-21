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ОНФ и НМП начали собирать предложения по реализации «медицинских» поправок в Конституцию

ОБЩЕСТВО

Общероссийский народный фронт совместно с Национальной медицинской палатой проводит сбор предложений по реализации «медицинских» поправок, внесенных в Конституцию России. Экспертам здравоохранения разослано письмо сопредседателя Центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля с просьбой направить эти предложения до 30 июля 2020 года.

Поправки в Конституцию касаются установления единых правовых основ системы здравоохранения в России; обеспечения на федеральном и региональном уровнях доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; проведения правительством РФ единой социально ориентированной государственной политики в области здравоохранения; обеспечения органами местного самоуправления в пределах своей компетенции доступности медицинской помощи.

В письме Рошаля напоминается, что эти поправки были предложены ОНФ и НМП при участии Минздрава России. При этом рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, в которую входит Рошаль, продолжит работать.

«Сейчас она переходит к этапу реализации принятых поправок. В связи с этим просим вас широко обсудить совместно с врачебным объединением вашего региона, входящим в Национальную медицинскую палату, принятые поправки и прислать предложения, направленные на реализацию принятых поправок», – говорится в письме.
Эксперты могут предложить изменения как в действующие нормативные правовые акты (кодексы, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления правительства РФ, приказы Минздрава, Минтруда, Минобразования и т.д.), так и указать на необходимость принятия новых.
«Закрепление на конституционном уровне доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью несомненно придадут импульс для развития регионального здравоохранения. Эксперты медицинского сообщества готовят свои предложения по реализации положений Конституции. Большим шагом вперед, по нашему мнению, станет разработка Федерального закона, либо нормативного акта о страховании профессиональной деятельности медицинских работников. Немаловажную роль необходимо уделить разработке понятных для каждого пациента и медицинского работника критериев качества и доступности медицинской помощи, необходимых и достаточных условий для формирования здорового образа жизни наших граждан», — отметила член регионального штаба ОНФ, президент Медицинской Палаты Башкортостана Дамира Сабирзянова.

ИА «Башинформ»
Теги: ОНФ, НМП, поправки в Конституцию
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